Азербайджан запускает систему cash rebate для фильмов, снятых в стране иностранцами - ПОДРОБНОСТИ

В целях исполнения пункта 1 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики №610 от 29 мая 2025 года Кабинетом министров впервые в стране утверждены «Правила частичной компенсации понесённых расходов на производство фильмов».

Отметим, что новые правила направлены на стимулирование производства кинематографической и другой аудиовизуальной продукции в Азербайджане как местными, так и иностранными производителями, повышение инвестиционной привлекательности этой сферы и содействие устойчивому развитию киноиндустрии.

Одна из основных целей новых правил - регулирование механизма возврата части расходов, понесённых на производство фильмов в Азербайджане. Именно данной теме посвящена пресс-конференция, проходящая в Агентстве кино АР (ARKA) с участием генерального директора Агентства Рашада Азизова.

«Система cash rebate действует во многих странах мира, теперь она будет применяться и в Азербайджане. По cash rebate иностранные производители фильмов, снятых в нашей стране, смогут получить в качестве возврата до 40% от потраченного на производство. Основной rebate составит 25%, а 15% - это дополнительный rebate по культурной цензуре, который будет определять специальная комиссия», - заявил Рашад Азизов.

Подчеркнем, что возврат средств будет применяться только к тем проектам, которые соответствуют установленным критериям и прошли аудит - процесс будет осуществляться на основе принципов прозрачности, эффективности и соответствия международной практике. Отметим, что один из критериев - совместное производство иностранных компаний с локальными продакшн-студиями, что увеличит как число рабочих мест, так и в целом будет способствовать развитию азербайджанского кинематографа.

По словам Р.Азизова, на начальном этапе прогнозируется, что иностранцы, снимающие проекты в стране, внесут в экономику 10 млн долларов из которых 1 млн долларов будет возвращен в качестве cash rebate.

Также гендиректор Агентства отметил, что система возврата сыграет большую роль в пропаганде Азербайджана по миру.