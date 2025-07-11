Что такое дополнительный cash rebate по культурной цензуре? Отвечает Рашад Азизов

Если в фильме, сериале, анимации или даже в видеоигре упоминается Азербайджан, показывается флаг, герб или другие символы страны в позитивном ключе, производитель сможет получить дополнительный возврат расходов.

Об этом на пресс-конференции заявил директор Агентства кино АР Рашад Азизов.

Отметим, что эта мера входит в утверждённые Кабмином правила частичной компенсации (cash rebate) затрат на производство аудиовизуальной продукции в стране.

«Решение о доплате будет принимать специальная комиссия, а сама система направлена на продвижение Азербайджана за рубежом через кино, - заявил Р.Азизов.