В ЮНЕСКО говорилось об охране памятников культурного наследия Азербайджана - ФОТО

В этом году исполняется 25 лет с момента включения первого объекта Азербайджана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - комплекса «Ичеришехер, Дворец ширваншахов и Девичья башня». Этот юбилей стал свидетельством вклада Азербайджана в глобальное культурное наследие и ярким отражением богатого опыта страны в сфере охраны культурных памятников, накопленного за последние 25 лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев на мероприятии «Охрана Всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации наследия», организованном в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и посвященном 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия. Он отметил, что вскоре после включения в основной список Ичеришехер оказался в перечне объектов, находящихся под угрозой, в связи с последствиями землетрясения, проблемами урбанизации и ограниченными возможностями по консервации. Однако в кратчайшие сроки были приняты стратегические решения, проявлена политическая воля, и государство уделило особое внимание этому вопросу. Это привело к перелому в ситуации. «Создание Управления историко-архитектурного заповедника Ичеришехер, внедрение интегрированной системы управления, подготовка и последовательная реализация научно обоснованных планов по консервации позволили в 2009 году вернуть Ичеришехер в основной список. Это стало одним из редких успешных примеров в практике ЮНЕСКО. Возвращение объекта из списка под угрозой в основной перечень требует огромной решимости, системного подхода, научно выверенной работы и безграничной любви к культурному наследию. Этот процесс демонстрирует, что культурное наследие - живой носитель исторической памяти», - подчеркнул он.

С. Фаталиев подчеркнул, что в настоящее время в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО представлены пять объектов Азербайджана. В категорию культурного наследия входят: «Ичеришехер, Дворец ширваншахов и Девичья башня», «Гобустанский наскальный культурный ландшафт», «Культурный ландшафт села Хыналыг и маршрут перегона скота Кёч-Йолу», а также «Исторический центр Шеки и Ханский дворец». Кроме того, «Гирканские леса» стали первым природным объектом Азербайджана, включенным в Список всемирного наследия.

Генеральный секретарь отметил, что Азербайджан - страна, богатая культурным и природным наследием. В ближайшие годы планируется подготовка новых номинационных досье по обоим направлениям. Он также подчеркнул, что Азербайджан является активным участником Конвенции ЮНЕСКО 1972 года.

С. Фаталиев напомнил, что Азербайджан, как бывший член Комитета по всемирному наследию и надежный партнер ЮНЕСКО, активно участвует в реализации положений Конвенции: «В 2019 году Баку успешно принял 43-ю сессию Комитета по всемирному наследию. Это мероприятие внесло значительный вклад в укрепление глобального сотрудничества в сфере охраны наследия. В продолжение этого подхода Азербайджан в 2022-2023 годах организовал масштабные тренинги по вопросам культурного наследия для представителей национальных комиссий ЮНЕСКО африканских государств. Эта инициатива, охватившая почти 50 африканских стран, в очередной раз продемонстрировала, что наследие - это общечеловеческая ценность, не зависящая от географии».

Он также напомнил, что Азербайджан выдвинул свою кандидатуру в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.

«Поддержав кандидатуру Азербайджана на выборах, которые пройдут в ноябре, государства-члены внесут важный вклад в дело охраны всемирного наследия, а также в обеспечение более сбалансированного и справедливого представительства африканского наследия в Списке всемирного наследия», - отметил он.

С. Фаталиев подчеркнул, что в случае повторного избрания Азербайджан сосредоточит внимание на таких приоритетных направлениях, как охрана объектов, находящихся под угрозой, обеспечение регионального баланса, усиление голосов слабо представленных стран, а также обмен знаниями и профессиональными навыками в данной сфере.

«Азербайджан, провозгласивший мультикультурализм государственной политикой и остающийся приверженным ценностям ЮНЕСКО, готов внести весомый вклад в деятельность Комитета по всемирному наследию», - заявил он.

Генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО выступил с заявлением о созидательных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях страны. Он сообщил, что в этих районах зафиксировано массовое минирование вокруг более чем 100 объектов культурного наследия, оставшееся в наследие от армянской оккупации. «Представьте себе, за почти 30 лет оккупации сотни памятников были целенаправленно разрушены, наши мечети подвергались осквернению, а вокруг большинства других объектов было заложено огромное количество мин. Сегодня Азербайджан в первых рядах в мире по числу объектов культурного наследия, находящихся в зоне минной опасности. Это представляет собой не только угрозу для материального наследия, но и несет прямую опасность для человеческой жизни», - подчеркнул он.

С. Фаталиев также отметил, что Азербайджан всегда оставался верен всем международным конвенциям, к которым присоединился, и взятым по ним обязательствам. Он напомнил, что культурное и природное наследие - это общее достояние человечества, а его сохранение - не только наш долг перед прошлым, но и моральная ответственность перед будущими поколениями.