 В ЮНЕСКО говорилось об охране памятников культурного наследия Азербайджана - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В ЮНЕСКО говорилось об охране памятников культурного наследия Азербайджана - ФОТО

First News Media22:20 - Сегодня
В ЮНЕСКО говорилось об охране памятников культурного наследия Азербайджана - ФОТО

В этом году исполняется 25 лет с момента включения первого объекта Азербайджана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - комплекса «Ичеришехер, Дворец ширваншахов и Девичья башня». Этот юбилей стал свидетельством вклада Азербайджана в глобальное культурное наследие и ярким отражением богатого опыта страны в сфере охраны культурных памятников, накопленного за последние 25 лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев на мероприятии «Охрана Всемирного наследия: опыт консервации и коммуникации наследия», организованном в рамках 47-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и посвященном 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия. Он отметил, что вскоре после включения в основной список Ичеришехер оказался в перечне объектов, находящихся под угрозой, в связи с последствиями землетрясения, проблемами урбанизации и ограниченными возможностями по консервации. Однако в кратчайшие сроки были приняты стратегические решения, проявлена политическая воля, и государство уделило особое внимание этому вопросу. Это привело к перелому в ситуации. «Создание Управления историко-архитектурного заповедника Ичеришехер, внедрение интегрированной системы управления, подготовка и последовательная реализация научно обоснованных планов по консервации позволили в 2009 году вернуть Ичеришехер в основной список. Это стало одним из редких успешных примеров в практике ЮНЕСКО. Возвращение объекта из списка под угрозой в основной перечень требует огромной решимости, системного подхода, научно выверенной работы и безграничной любви к культурному наследию. Этот процесс демонстрирует, что культурное наследие - живой носитель исторической памяти», - подчеркнул он.

С. Фаталиев подчеркнул, что в настоящее время в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО представлены пять объектов Азербайджана. В категорию культурного наследия входят: «Ичеришехер, Дворец ширваншахов и Девичья башня», «Гобустанский наскальный культурный ландшафт», «Культурный ландшафт села Хыналыг и маршрут перегона скота Кёч-Йолу», а также «Исторический центр Шеки и Ханский дворец». Кроме того, «Гирканские леса» стали первым природным объектом Азербайджана, включенным в Список всемирного наследия.

Генеральный секретарь отметил, что Азербайджан - страна, богатая культурным и природным наследием. В ближайшие годы планируется подготовка новых номинационных досье по обоим направлениям. Он также подчеркнул, что Азербайджан является активным участником Конвенции ЮНЕСКО 1972 года.

С. Фаталиев напомнил, что Азербайджан, как бывший член Комитета по всемирному наследию и надежный партнер ЮНЕСКО, активно участвует в реализации положений Конвенции: «В 2019 году Баку успешно принял 43-ю сессию Комитета по всемирному наследию. Это мероприятие внесло значительный вклад в укрепление глобального сотрудничества в сфере охраны наследия. В продолжение этого подхода Азербайджан в 2022-2023 годах организовал масштабные тренинги по вопросам культурного наследия для представителей национальных комиссий ЮНЕСКО африканских государств. Эта инициатива, охватившая почти 50 африканских стран, в очередной раз продемонстрировала, что наследие - это общечеловеческая ценность, не зависящая от географии».

Он также напомнил, что Азербайджан выдвинул свою кандидатуру в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 2025-2029 годы.

«Поддержав кандидатуру Азербайджана на выборах, которые пройдут в ноябре, государства-члены внесут важный вклад в дело охраны всемирного наследия, а также в обеспечение более сбалансированного и справедливого представительства африканского наследия в Списке всемирного наследия», - отметил он.

С. Фаталиев подчеркнул, что в случае повторного избрания Азербайджан сосредоточит внимание на таких приоритетных направлениях, как охрана объектов, находящихся под угрозой, обеспечение регионального баланса, усиление голосов слабо представленных стран, а также обмен знаниями и профессиональными навыками в данной сфере.

«Азербайджан, провозгласивший мультикультурализм государственной политикой и остающийся приверженным ценностям ЮНЕСКО, готов внести весомый вклад в деятельность Комитета по всемирному наследию», - заявил он.

Генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО выступил с заявлением о созидательных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях страны. Он сообщил, что в этих районах зафиксировано массовое минирование вокруг более чем 100 объектов культурного наследия, оставшееся в наследие от армянской оккупации. «Представьте себе, за почти 30 лет оккупации сотни памятников были целенаправленно разрушены, наши мечети подвергались осквернению, а вокруг большинства других объектов было заложено огромное количество мин. Сегодня Азербайджан в первых рядах в мире по числу объектов культурного наследия, находящихся в зоне минной опасности. Это представляет собой не только угрозу для материального наследия, но и несет прямую опасность для человеческой жизни», - подчеркнул он.

С. Фаталиев также отметил, что Азербайджан всегда оставался верен всем международным конвенциям, к которым присоединился, и взятым по ним обязательствам. Он напомнил, что культурное и природное наследие - это общее достояние человечества, а его сохранение - не только наш долг перед прошлым, но и моральная ответственность перед будущими поколениями.

Поделиться:
225

Актуально

Общество

Прошло очередное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных ...

Политика

Гутерриш высоко оценил встречу лидеров Азербайджана и Армении

Общество

Грузия хочет возобновить железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Общество

В Садараке открыт первый автозаправочный комплекс под брендом SOCAR - ФОТО - ВИДЕО

Политика

В ЮНЕСКО говорилось об охране памятников культурного наследия Азербайджана - ФОТО

Гутерриш высоко оценил встречу лидеров Азербайджана и Армении

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии поминовения, посвященной памяти жертв Сребреницы - ФОТО

Турал Гянджалиев: Самый успешный путь к миру - переговоры один на один без посредников

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна прошла в очень конструктивной атмосфере - Предварительные итоги

МИД РФ рассказал о контактах с Баку по теме задержания россиян

Песков: Россия надеется на сохранение партнерских отношений с Азербайджаном

Баку об итогах встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна: Согласовано продолжение ориентированного на результат диалога

Последние новости

В России создадут единый стандартный тест по русскому языку для иностранцев

Сегодня, 23:20

Во Франции возбуждено уголовное дело против платформы «X»

Сегодня, 23:02

США возобновили поставки оружия Украине - Зеленский

Сегодня, 22:40

В ЮНЕСКО говорилось об охране памятников культурного наследия Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 22:20

Прошло очередное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях - ФОТО

Сегодня, 22:00

Гутерриш высоко оценил встречу лидеров Азербайджана и Армении

Сегодня, 21:40

Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии поминовения, посвященной памяти жертв Сребреницы - ФОТО

Сегодня, 21:20

Грузия хочет возобновить железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Сегодня, 21:00

В ходе рейда в Балашихе российские силовики проверили более 500 мигрантов

Сегодня, 20:40

Турал Гянджалиев: Самый успешный путь к миру - переговоры один на один без посредников

Сегодня, 20:20

Трамп решил уволить более 1,3 тысяч дипломатов Госдепартамента

Сегодня, 20:00

ЕС внимательно следит за мирным процессом между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 19:45

В Польше отреагировали на закрытие генконсульства в Калининграде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

Состоялось заседание Экономического совета - ФОТО

Сегодня, 19:15

Состоялся международный форум «Индустрия 4.0 – Промышленность будущего: технологии и человеческий потенциал»

Сегодня, 19:01

Впервые из Лачина в Ирландию отправлено письмо по почте - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

Азербайджан представлен на Конференции по восстановлению Украины в Риме - ФОТО

Сегодня, 18:30

В Баку легковушка и мопед стали участниками ДТП - ВИДЕО

Сегодня, 18:10

«Доведение до самоубийства»? Прокуратура расследует смерть девушки в Бинагади - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:53

Стали известны новые ведущие DREAM Fest 2025 - ФОТО

Сегодня, 17:51
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45