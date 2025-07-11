«Он её убил»: семья 20-летней девушки считает, что падение с балкона было не случайным - ВИДЕО

Родители 20-летней Кёнюль Ибрагимовой, погибшей 11 дней назад в результате падения с балкона, утверждают, что ее смерть не была случайной — по их словам, девушку убил ее муж, Ниджат Юсифзаде.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Xəzər Xəbər, родственники заявляют, что до трагедии мужчина неоднократно прибегал к насилию в отношении Кёнюль. По их словам, при просмотре записей с камер видеонаблюдения возникли серьезные подозрения: сразу после падения девушки Ниджат подошел к месту происшествия без видимого беспокойства или тревоги.

Комендант дома Насими Дадашлы, ставший свидетелем инцидента, рассказал, что в семье часто возникали конфликты. По его словам, Ниджат оказывал на супругу постоянное психологическое давление. Именно комендант первым заметил случившееся и сообщил о происшествии.

Отмечается, что Ниджат Юсифзаде является участником 44-дневной Отечественной войны.

Подробнее — в видеосюжете: