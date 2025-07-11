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Гутерриш высоко оценил встречу лидеров Азербайджана и Армении

First News Media21:40 - Сегодня
Гутерриш высоко оценил встречу лидеров Азербайджана и Армении

Встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, состоявшаяся 10 июля в Абу-Даби, может рассматриваться как шаг в направлении укрепления согласованности по тексту мирного договора между двумя странами, достигнутого в марте.

Об этом, отвечая на вопрос американского бюро Report, заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, высказывая позицию генсека.

По словам Дюжаррика, Гутерриш очень внимательно следит за продолжающимися позитивными процессами между двумя странами.

"Мы приветствуем этот диалог между двумя странами, которые долгое время испытывали напряженность. Мы помним о соглашении по мирному договору, достигнутому в марте, и считаем это очень позитивным развитием. Эта встреча может рассматриваться как шаг в направлении укрепления согласованности по тексту мирного договора. Генеральный секретарь очень внимательно следит за этими процессами", - подчеркнул Дюжаррик.

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