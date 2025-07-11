Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии поминовения, посвященной памяти жертв Сребреницы - ФОТО

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Боснию и Герцеговину 11 июля прибыла в Мемориальный центр, построенный в память о жертвах Сребреницы.

Как сообщили в Милли Меджлиса, председатель парламента Азербайджана и гости из других стран, в том числе руководители стран и правительств, председатели парламентов и официальные представители, в рамках мероприятий поминовения сначала ознакомились с выставкой «По следам не прошедших».

Затем председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова оставила запись в книге соболезнований в поминальном зале.

После этого в Мемориальном центре состоялась церемония поминовения жертв трагедии.

Руководители делегаций с уважением почтили память жертв трагедии и возложили цветы к Мемориалу.

В рамках церемонии председатель Милли Меджлиса встретилась с руководителями парламентов ряда стран и побеседовала с ними.