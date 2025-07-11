США возобновили поставки оружия Украине - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поставки зарубежной военной помощи возобновлены.
Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.
"Имеем политические сигналы высочайшего уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены", — написал Зеленский.
По его словам, на следующей неделе Киев продолжит работу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.
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