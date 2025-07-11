США возобновили поставки оружия Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что поставки зарубежной военной помощи возобновлены.

Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

"Имеем политические сигналы высочайшего уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены", — написал Зеленский.

По его словам, на следующей неделе Киев продолжит работу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.