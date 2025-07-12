Дуров обвинил Францию в преследовании свободы слова

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что действия французских властей в вопросе регулирования интернет-компаний нанесут ущерб экономическому росту страны на десятилетия.

«Французские бюрократы ведут крестовый поход против свободы слова и технического прогресса. Использование уголовных расследований вместо четких правил регулирования интернет-компаний отпугнет инвестиции и нанесет ущерб экономическому росту страны на десятилетия», - написал он в Х.

Ранее в СМИ сообщали о том, что во Франции начали расследование возможного незаконного использования данных в соцсети X.