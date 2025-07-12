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Товузские бои – страница славной истории Вооруженных сил Азербайджана

First News Media08:30 - Сегодня
Товузские бои – страница славной истории Вооруженных сил Азербайджана

12 июля отмечается пятая годовщина Товузских боев.

Пять лет назад вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, попытались атаковать государственную границу с Азербайджаном в направлении Товузского района с целью захвата наших позиций.

В ходе ожесточенных боев, продлившихся несколько дней, героические солдаты и офицеры Азербайджанской армии преподали врагу достойный урок.

В результате ответных мер Азербайджанской армии противник, понеся большие потери, был вынужден отступить. Азербайджанская армия уничтожила до 100 человек живой силы, большое количество военной техники и важных объектов противника.

Бои на Товузском направлении являются еще одной страницей славной истории Азербайджанской армии.

12 военнослужащих Азербайджанской армии - генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, старший лейтенант Рашад Махмудов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, рядовой-сверхсрочник Эльчин Мустафазаде, сержант-сверхсрочник Вугар Садыгов, рядовой-сверхсрочник Назим Исмаилов, старший рядовой Эльшад Мамедов, рядовой Хайям Дашдамиров - стали шехидами, защищая Родину. В ходе боев несколько военнослужащих получили ранения.

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджанской Республики и проявленное мужество при выполнении боевых задач генерал-майору Гашимову Поладу Исраил оглу и полковнику Мирзоеву Ильгару Анзор оглу было присвоено звание Национальный герой Азербайджана.

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