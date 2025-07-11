Грузия хочет возобновить железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Необходимо возобновить пассажироперевозки по железной дороге между Азербайджаном и Грузией.

Как сообщает Report, об этом на встрече с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым в Баку заявила министра экономики и устойчивого развития страны Мариам Квривишвили.

Министр отметила, что эта инициатива внесет серьезный вклад не только в транспортный сектор, но и в целом в укрепление экономических и туристических связей между Грузией и Азербайджаном: «Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами и дружественными странами. Мы придаем особое значение развитию сотрудничества в транспортной сфере».

М.Квривашвили также рассказала о работе, проводимой Грузией по модернизации транспортной инфраструктуры и созданию институционально-правовой среды в соответствии с международной практикой: «Грузия успешно продолжает интеграцию в региональные и международные транспортные рынки и укрепляет свою роль в глобальной логистической сети».

Министр затронула и ряд стратегических проектов, реализуемых в Грузии. Среди них - расширение железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, глубоководный порт Анаклия, завершение которого планируется в 2028-2029 годах, а также новый международный аэропорт Тбилиси.

Стороны также обсудили углубление сотрудничества в сфере связи, инноваций и информационных технологий, реализацию совместных инициатив и продвижение инновационного потенциала региона на международных платформах.

Напомним, что грузинскую сторону на встрече представляли заместители министра экономики Гурам Гурамиришвили и Геннадий Арвеладзе, а также посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе.