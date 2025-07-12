В Азербайджане женщина скончалась после инъекции

В Гёранбойском районе женщина скончалась после введения инъекции.

Как сообщает Oxu.Az, после укола состояние местной жительницы Айнур Джафаровой резко ухудшилось. Ее срочно доставили в больницу, однако спасти жизнь женщины не удалось.

Предполагается, что первоначальной причиной смерти стала шоковая реакция А.Джафаровой на препарат.

Как заявили в ответ на запрос Oxu.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), 11 июля в 14:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов об ухудшении состоянии жительницы (1979 г.р.) Гёранбойского района.

«По адресу вызова была направлена бригада скорой медицинской помощи, и был зафиксирован факт смерти до прибытия врача», - отметили в структуре.