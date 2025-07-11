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Арестован Анар Абдуллаев, обвиняемый вместе с руководителем Центра мониторинга выборов и обучения демократии

First News Media23:40 - 11 / 07 / 2025
Арестован Анар Абдуллаев, обвиняемый вместе с руководителем Центра мониторинга выборов и обучения демократии

Общественный активист Анар Абдуллаев, обвиняемый вместе с руководителем Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анаром Мамедли, арестован.

Как сообщает AПA, соответствующее решение было принято Бинагадинским районным судом.

Анар Абдуллаев был подвергнут административному аресту на 30 суток по статьям 535 (Умышленное неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего) и 510 (Мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях.

Отметим, что Анар Абдуллаев и Анар Мамедли обвиняются по статьям 192.3.2, 193-1.3.1, 193-1.3.2, 206.4, 213.2.1, 320.1 и 320.2 Уголовного кодекса. В настоящее время их уголовное дело рассматривается в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

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