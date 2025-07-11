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Во Франции возбуждено уголовное дело против платформы «X»

First News Media23:02 - Сегодня
Во Франции возбуждено уголовное дело против платформы «X»

Французские прокуроры возбудили уголовное дело против компании «X», принадлежащей миллиардеру Илону Маску.

Уголовное дело возбуждено в связи с тем, что алгоритмы платформы социальных сетей были изменены, чтобы сделать ее открытой для внешнего вмешательства.

По данным французской прессы, в настоящее время правоохранительные органы расследуют, была ли получена внешними силами в стране секретная информация, принадлежащая X-пользователям.

Отметим, что в январе этого года на основании поступивших жалоб Франция провела расследование в связи с нарушением платформой «X» законодательства страны.

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