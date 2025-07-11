Турал Гянджалиев: Самый успешный путь к миру - переговоры один на один без посредников

Встречу лидеров Азербайджана и Армении в Абу-Даби можно считать исторической. Отсутствие третьей стороны на встрече - позитивный момент. Наиболее верный путь к мирному процессу между Арменией и Азербайджаном и заключению мирного договора в ближайшем будущем - переговоры именно без посредников в двустороннем формате.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев.

По его словам, ожидания от этой встречи позитивны, Азербайджан с момента окончания войны привержен мирному процессу и демонстрирует инициативную позицию в этом направлении. Это сыграло важную роль в продолжении переговоров и формировании конструктивной атмосферы. Именно азербайджанская сторона первой подготовила и представила Армении проект мирного договора. Мы всегда верили в мирные переговоры и в то, что прямой диалог между двумя странами, без посредников, являются более успешным форматом.

«Абу-Даби просто сыграл роль площадки для этой встречи. Это также важный момент, поскольку порой у третьих сторон могут быть свои скрытые мотивы, национальные интересы, и это, вероятно, негативно скажется на переговорах. Я считаю, что эта встреча - начало плодотворного пути, ведущего к подписанию окончательного мирного соглашения. В то же время, эта встреча в очередной раз демонстрирует миру, что двусторонний формат - наиболее успешная модель достижения мира», - добавил депутат Милли Меджлиса.