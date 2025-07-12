СМИ: В США выкупили дом, где провел детство Папа Римский Лев XIV

Власти Долтона (пригород Чикаго, американский штат Иллинойс) приобрели за 375 000 долларов выставленный на аукцион дом, в котором провел детство Папа Римский Лев XIV.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, недвижимость с тремя спальнями и двумя ванными комнатами, расположенная в 32 км к югу от Чикаго, была продана по цене, на 70% превышающей первоначальную. Дом был выставлен на торги в январе за 219 000 долларов риелтором, который купил его за 66 000 долларов и отреставрировал.

Согласно заявлению властей Долтона, где средняя стоимость дома составляет 177 000 долларов, они хотят "сделать эту недвижимость значимым и ценным активом местного сообщества".