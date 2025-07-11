В Москве прокомментировали участие РФ в урегулировании между Баку и Иреваном

Россия готова внести вклад в урегулирование отношений Иревана и Баку, заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, магистральные направления движения к нему были обозначены в трехсторонних договоренностях лидеров РФ, Азербайджана и Армении в 2020 и 2022 годах.

«Мы полагаем, что по этим направлениям и надо двигаться: подготовка мирного договора, разблокирование экономических связей и транспортных коммуникаций в регионе, делимитация границ с последующей демаркацией, налаживание диалога между гражданскими обществами и парламентами Армении и Азербайджана. И, конечно же, российская сторона, как один из участников трехсторонних договоренностей, готова и далее вносить свой вклад в их реализацию. Естественно, в той форме, в какой это будет удобно обеим сторонам», — сказал Галузин.



В Абу-Даби 10 июля прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Источник: Известия