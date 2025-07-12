Генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

12 июля министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров и новый генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Эргюдж Келентерли посетили Аллею почетного захоронения, где отдали дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.