В Баку загорелся автомобиль - ВИДЕО

В Баку загорелся автомобиль.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Уточняется, что на горячую линию «112» поступила информация о возгорании автомобиля на улице Н.Туси в Хатаинском районе города Баку.

На место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля марки BMW было локализовано и ликвидировано в кратчайшие сроки, не допустив распространения огня на другие части машины.

В результате пожара моторный отсек автомобиля частично сгорел.

Большая часть транспортного средства была спасена от огня.