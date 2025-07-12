В Баку загорелся автомобиль - ВИДЕО
В Баку загорелся автомобиль.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.
Уточняется, что на горячую линию «112» поступила информация о возгорании автомобиля на улице Н.Туси в Хатаинском районе города Баку.
На место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля марки BMW было локализовано и ликвидировано в кратчайшие сроки, не допустив распространения огня на другие части машины.
В результате пожара моторный отсек автомобиля частично сгорел.
Большая часть транспортного средства была спасена от огня.
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