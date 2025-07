Старейший президент мира выдвинулся на восьмой срок

Старейший действующий глава государства в мире, 92-летний президент Камеруна Поль Бийя, официально заявил о своём намерении баллотироваться на восьмой президентский срок.

Об этом он сообщил в воскресенье в публикации на платформе X (бывший Twitter).

«Будьте уверены, что моя решимость служить вам соответствует срочности проблем, с которыми мы сталкиваемся», - написал Бийя, добавив, что его решение принято «после многочисленных и настойчивых призывов со всех регионов страны и из диаспоры».

Поль Бийя пришёл к власти 6 ноября 1982 года, став вторым президентом независимого Камеруна. С тех пор он неоднократно побеждал на выборах, при этом международные наблюдатели и правозащитные организации регулярно выражали сомнения в прозрачности голосования.

I am a candidate for the 12 October 2025 presidential election.

Rest assured that my determination to serve you is commensurate with the serious challenges facing us.

Together, there are no challenges we cannot meet.

The best is still to come.#Biya2025#PaulBiya#Cameroon