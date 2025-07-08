Песков допустил пересмотр списка недружественных стран
Список недружественных РФ государств нельзя считать догматическим, он может пересматриваться в случае изменения отношений Москвы с такими странами.
На это указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, список недружественных стран может пересматриваться. Собственно, это не догма, - заметил он. - И страна является недружественной до тех пор, пока она предпринимает недружественные действия в отношении нашей страны». «После того как эти действия прекращаются и после того как наступает фаза налаживания и реставрации двусторонних отношений, может на повестку встать вопрос и о пересмотре такого списка», - добавил Песков.
«Но пока этот список не претерпел никаких изменений», - заключил представитель Кремля.
Источник: ТАСС