Трамп сделал жесткое заявление по России

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Об этом заявил американский лидер в ходе встречи с генсеком НАТО Марко Рютте, передает Reuters.

«Я очень недоволен действиями России (....) Мы введем вторичные санкции, если не будет достигнуто соглашение в течение 50 дней — все предельно просто. И это будут тарифы, как минимум, в 100 процентов», — пригрозил глава Белого дома.