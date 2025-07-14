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Трамп: конфликт между Азербайджаном и Арменией вскоре будет окончательно и успешно урегулирован - ВИДЕО

First News Media19:45 - Сегодня
Трамп: конфликт между Азербайджаном и Арменией вскоре будет окончательно и успешно урегулирован - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вскоре будет окончательно и успешно урегулирован.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, проходившей в Вашингтоне.

По словам Трампа, США предприняли конкретные шаги для содействия процессу урегулирования между двумя странами, и эти усилия, как он отметил, «приведут к положительному результату».

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