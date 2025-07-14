Великое возвращение: Жителям ходжалинского села Ханюрду вручены ключи от домов - ФОТО

Продолжается процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли. Сегодня первым 33 семьям из 122 человек, переселенным в село Ханюрду Ходжалинского района были вручены ключи от их домов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, бывших вынужденных переселенцев встречали на их исконных землях сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Выступая на церемонии вручения ключей от домов заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов поздравил семьи, переехавшие в село, и пожелал им благополучной жизни.

При участии сотрудников Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев семьям были вручены ключи от домов, и они заселились в свои новые дома.