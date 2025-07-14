Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных комплексов Patriot

Президент США Дональд Трамп анонсировал отправку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал журналистам в понедельник во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп подтвердил, что схема по поставкам военной помощи Украине за счет европейских государств также касается систем Patriot – «полной комплектации с батареями».

«Некоторые из них поступят очень скоро – фактически в течение нескольких дней.

Несколько стран, которые имеют Patriot, собираются ими «обменяться», и мы заменим Patriot на те, что есть у них», – пояснил он.

Далее президент США заявил, что «есть одна страна, которая имеет 17 Patriot, готовых к отправке», не уточнив, о какой именно стране идет речь.

«И мы будем работать над соглашением, по которому 17 или значительная часть из 17 будут отправлены на поле боя. И это можно сделать очень быстро», – считает Трамп.