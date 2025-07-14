Житель Ходжалы: Мы посадим цветы на землях, где пролилась кровь наших шехидов

Мы посадим цветы на землях, где пролилась кровь наших шехидов.

Об этом АЗЕРТАДЖ cказал бывший вынужденный переселенец Видади Фараджев из села Тезебина Ходжалинского района.

«Мы были изгнаны с родных земель с 1992 года и поселились в поселке Пиршаги Сабунчинского района. Долго ждали этого дня. Да упокоит Аллах души наших шехидов и дарует здоровье нашим гази. Благодаря им мы осуществили свою мечту и вернулись к родным очагам», - отметил он.