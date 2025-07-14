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На знаменитом традиционном латвийском празднике впервые были представлены азербайджанские национальные танцы - ФОТО

First News Media20:00 - Сегодня
На знаменитом традиционном латвийском празднике впервые были представлены азербайджанские национальные танцы - ФОТО

С 5 по 13 июля в столице Латвии - Риге прошел XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи. Впервые состоявшийся 23 июня 1960 года, этот праздник является одним из самых масштабных и популярных музыкально-танцевальных мероприятий для детей и молодежи в Латвии. В нынешнем году в нем приняли участие 38 114 человек из 43 регионов страны.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Латвии, в празднике впервые участвовал азербайджанский танцевальный коллектив «Бута», действующий в Латвии под руководством Анжелы Джафаровой

В рамках фестиваля, 11 июля, ансамбль выступил в Верманском парке Риги на концерте диаспорских и зарубежных коллективов, где виртуозно исполнил азербайджанские танцы — «Узундере», «Сары гялин», «Гавал» и «Кялагаи» в национальных костюмах. Азербайджанские национальные танцы вызвали большой интерес у зрителей и были встречены бурными аплодисментами.

13 июля в Риге состоялся торжественный парад участников праздника, за которым наблюдали президент, премьер-министр и спикер парламента Латвии.

Отметим, что в соответствии с местным законом о Латвийском празднике песни и танца школьной молодежи, это мероприятие проводится один раз в пять лет между Вселатвийскими фестивалями песни и танца. А сам фестиваль в 2003 году был объявлен ЮНЕСКО «Шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества», и данный праздник является его составной частью.

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