На суде по уголовному делу правозащитника Руфата Сафарова зачитан обвинительный акт

Началось судебное рассмотрение по уголовному делу правозащитника Руфата Сафарова, обвиняемого в хулиганстве и мошенничестве.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой в Бакинском суде по тяжким преступлениям гособвинитель зачитал обвинительный акт.

Согласно обвинению, Руфат Сафаров получил за продажу сада в Новханы от потерпевшего более 60 тысяч манатов, но не сдержал обещание. Поэтому потерпевший Натиг Имангулиев пришел в его гараж и поконфликтовал с ним. Руфат Сафаров ранил его.

Руфат Сафаров не признал себя виновным по обвинению и заявил, что часть земельного участка в Новханы была продана потерпевшему. Потерпевший хотел купить и оставшиеся 6 соток, но оставшуюся землю семья Сафарова не продала. Он сообщил, что впервые увидел Натига Имангулиева 3 декабря, в день задержания.

Процесс отложен до 8 сентября.

Отметим, что Руфат Сафаров был задержан 3 декабря. В Бинагадинском РУП ему были предъявлены обвинения по ст. 221.1 (хулиганство), 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом или из хулиганских побуждений) и 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) УК.