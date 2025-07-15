Спецпредставитель президента: Еще два села в Агдаме будут восстановлены до конца 2026 года

Еще два села Агдамского района будут восстановлены и заселены до конца следующего года, заявил спецпредставитель Президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на конференции «Конституция и суверенитет: основы правового государства», организованной Генеральной прокуратурой в Агдаме.

Э.Гусейнов отметил, что строительные работы стартуют в этом месяце в селах Баш Гярвянд и Эйвазханбейли.

«Мы завершим восстановление этих сел до конца 2026 года, после чего начнется их заселение», - отметил он.

Источник: Report