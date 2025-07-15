В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

15 июля продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья – Гюнель Самедова) обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также выбранным им адвокатом.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и законным правопреемникам потерпевших их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Далее подсудимый Рубен Варданян представил суду несколько ходатайств. Он заявил, что его защитник обратился с заявлением для ознакомления с протоколами заседаний. Он попросил, чтобы его адвокату Аврааму Берману была предоставлена возможность ознакомиться с этими протоколами и без его личного участия.

Председательствующий судья Зейнал Агаев сообщил, что ходатайство удовлетворяется, поскольку это право подсудимого. Он отметил, что Рубену Варданяну и его адвокату Аврааму Берману суд и ранее создавал все необходимые условия для ознакомления подсудимого и его защитника с протоколами заседаний и продолжит это и в дальнейшем.

Затем Рубен Варданян ходатайствовал о предоставлении ему возможности конфиденциальной встречи со своим адвокатом до начала каждого судебного заседания, отметив, что у него возникают вопросы, которые он хотел бы обсудить с адвокатом.

Суд удовлетворил и это ходатайство. Судья Зейнал Агаев отметил, что до каждого заседания им и ранее предоставлялась такая возможность, и это право, как и другие, будет обеспечено впредь.

Представляя третье ходатайство Рубен Варданян заявил, что он и его адвокат ранее просили предоставить им выписки из решений, зафиксированных в судебных протоколах. Судья Зейнал Агаев отметил, что если они хотят ознакомиться с выписками из решений по определенным заседаниям, им следует представить соответствующий список. В соответствии с этим списком документы будут переданы стороне защиты. Рубен Варданян заявил, что они хотят ознакомиться с выписками по всем решениям в связи с ходатайствами, принятыми судом за шесть месяцев проведения процесса. Судья сообщил, что часть этих материалов уже передана стороне защиты, оставшиеся также будут предоставлены.

Адвокат Рубена Варданяна Авраам Берман подтвердил, что поддерживает ходатайства своего подзащитного.

Далее на судебном заседании дал показания законный правопреемник потерпевшего Гияса Манафова Рамиль Манафов, который сообщил, что его сын погиб в результате разрыва мины, выпущенной остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями. На момент смерти ему было 19 лет.

Потерпевший Бейрек Зульфугаров в своих показаниях рассказал, что получил огнестрельное ранение в результате обстрела со стороны противника. В ответ на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой он отметил, что инцидент произошел на ходжавендском направлении.

Минури Сафарли в своих показаниях сообщил, что был ранен в левую ногу в результате разрыва мины, выпущенной с противоположной стороны. В ответ на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева он отметил, что находившийся рядом с ним Вюсал Лятифов также получил ранение во время происшествия.

Потерпевший Сади Алиев рассказал, что получил травмы в результате взрыва ручной гранаты, брошенной остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями в Ходжавенде.

В ответ на вопросы старшего помощника генерального прокурора Вюсала Алиева, потерпевший Али Зейналов сообщил, что получил различные травмы в результате подрыва на мине, установленной противником на территории Агдамского района.

Потерпевший Джавид Шавгатлы, отвечая на вопросы государственного обвинителя Насира Байрамова, отметил, что был ранен в результате произошедшего недалеко от него разрыва мины, выпущенной из миномета в Агдаме остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Рустам Рустамов рассказал, что получил осколочное ранение в селе Венг Кяльбаджарского района в результате артиллерийского обстрела со стороны противника.

Потерпевший Салман Будагов в своих показаниях сообщил, что был ранен в Кяльбаджаре в результате взрыва ручной гранаты, брошенной противником.

Герай Агаев заявил, что получил ранение в Ходжалы в результате обстрела, осуществленного остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Сянан Мамедов в своих показаниях сообщил, что получил ранение в затылочную часть головы в результате обстрела противником в Агдаме. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вюсала Абдуллаева, он отметил, что в ходе инцидента были убитые и раненые.

Рабиль Исмаилов сообщил, что получил травмы в результате взрыва мины, выпущенной с противоположной стороны, упавшей вблизи него.

Потерпевший Нурлан Тарвердиев указал, что получил ранение в левую руку в результате взрыва боеприпаса, сброшенного дроном остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями на ходжавендском направлении.

Рашад Сулейманлы заявил, что был ранен в Ходжавендском районе в результате разрыва мины, выпущенной противником.

Фаган Мурадов в своих показаниях отметил, что получил ранение в направлении Агдере в результате обстрела со стороны противника.

Потерпевший Консул Гасымов сообщил, что получил черепно-мозговую травму в результате взрыва, совершенного остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями на ходжалинском направлении.

Садиг Шакяров рассказал, что получил травмы в результате разрыва мины, выпущенной из миномета противником в Агдамском районе.

Фахри Мамизаде подчеркнул, что был ранен в Ходжавенде в результате обстрела из крупнокалиберного оружия со стороны остатков армии Армении и незаконных армянских вооруженных формирований.

Кянан Махмудов получил ранения в результате взрыва гранаты, брошенной противником в Агдамском районе. В ответ на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли он сообщил, что в результате происшествия один человек погиб, еще двое были ранены. Он также добавил, что получил травмы руки, ноги, глаза и различных участков тела.

Потерпевший Амир Юсифов сообщил, что был ранен в Кяльбаджаре в результате разрыва мины, выпущенной остатками армии Армении и незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Иззет Велиев заявил, что получил ранение в Кяльбаджарском районе в результате снайперского выстрела, произведенного противником.

Другие потерпевшие — Ровшан Нуриев, Натиг Гасымзаде и Мурад Садыг — отметили, что получили различные травмы в результате вражеских провокаций.

В ходе судебного процесса также были оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Очередное судебное заседание назначено на 22 июля.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.