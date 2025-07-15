На итальянском телеканале RAI был показан репортаж об Азербайджане - ФОТО - ВИДЕО

Итальянский телеканал RAI подготовил обширный репортаж о Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике, столице Баку, а также о применении цифровых технологий и решений на основе искусственного интеллекта в нашей стране.

Как передает АЗЕРТАДЖ, журналист телеканала Барбара Карфанья, командированная в Азербайджан, сообщила, что Азербайджан — страна с богатым культурным и природным наследием, и назвала Гобустанский заповедник «каменной памятью истории». Она выразила восхищение наскальными изображениями, уникальным камнем -гавалдаш, подчеркнув, что они охватывают период от III–II тысячелетий до нашей эры до средневековья.

В репортаже представлена информация о наскальных изображениях под открытым небом на территории заповедника, экспонатах, представленных в музее, а также об особенностях грязевых вулканов, расположенных в туристическом комплексе грязевых вулканов.

Сообщается, что наскальные рисунки в Гобустане были впервые обнаружены в 1939 году. Памятники Гобустана включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2007 году, а в 2019 году наскальные изображения Гобустана были включены в Список исламского культурного наследия.

В репортаже также уделено особое внимание столице Азербайджана, а также деятельности службы ASAN xidmət, ее центрам и применяемым инновационным технологиям. Кроме того, исполнительный директор Аналитического и координационного центра Четвертой промышленной революции (4SIM) при Министерстве экономики Фариз Джафаров сообщил, что здесь осуществляется анализ и координация вызовов, инициатив, стратегий и проектов в сфере цифровой экономики.

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в интервью итальянскому журналисту отметил, что наша страна находится на пересечении торговых путей, соединяющих Китай с Европейским Союзом, а также традиционных логистических узлов между портами Персидского залива и России. Он подчеркнул, что такое стратегическое расположение создает многовекторные связи. Азербайджан, наряду с традиционной логистикой, инвестирует в создание новой цифровой связи, которая соединит Восток и Запад вдоль Каспийского моря.

Проект строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря соединит Азербайджан с Европой. «Цифровой Шелковый путь» приведет к увеличению потока данных и цифрового трафика в нашем регионе, став неотъемлемой частью нашей стратегии в области цифровых телекоммуникаций.