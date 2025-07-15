Суд по делу о хищениях в управлении Приморского бульвара: присвоено более 12 млн манатов

Подготовительное заседание по уголовному делу в отношении председателя Совета директоров Публичного юридического лица «Администрация Приморского бульвара» Ильгара Мустафаева, его помощника Рашада Бадалова, директора ООО «GIRASOL» Фуада Бабаева и других лиц прошло в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Судебное заседание прошло под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой.

На заседании были уточнены анкетные данные подсудимых. В процессе участвовал представитель Департамента Приморского бульвара Турал Насибов, признанный потерпевшим.

Адвокаты Ильгара Мустафаева подали ходатайства об изменении меры пресечения с учетом состояния здоровья подсудимого и о разрешении ему находиться рядом с защитниками. Эти просьбы суд оставил без удовлетворения, как и ряд других ходатайств.

Адвокат Фуада Бабаева потребовал исключить из доказательств имущество, оформленное на него и его супругу — участок стоимостью 20 млн манатов и автомобиль Kia Sport, утверждая, что они приобретены до предполагаемых преступлений. Адвокат Рашада Бадалова просил прекратить производство по ряду статей.

Следующее заседание назначено на 28 июля.

Расследование было проведено Главным управлением по борьбе с коррупцией на основании материалов Счётной палаты. В ходе следствия были установлены обоснованные подозрения, что Ильгар Мустафаев совместно с другими лицами присвоил более 12 млн манатов, полученных от коммерческой деятельности на территории Приморского бульвара, включая аренду, прогулки на лодках и прочее. Кроме того, он подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 1,8 млн манатов и легализации преступных доходов на сумму более 10 млн манатов.

Ильгару Мустафаеву предъявлены обвинения по статьям: 179.4 (хищение в особо крупном размере), 193-1.3.2 (легализация преступных доходов), 213.3 (уклонение от налогов), 308.2 (злоупотребление полномочиями), 313 (служебный подлог).

Бабаеву и Бадалову предъявлены обвинения по статьям 179.4, 308.2 и 313 УК.

Мустафаев арестован решением суда. Остальные фигуранты находятся под надзором полиции. В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество на сумму свыше 11 млн манатов. Расследование продолжается, уголовные дела в отношении других причастных лиц выделены в отдельное производство.

Источник: Vesti.az