В результате штормов и наводнений на юге Франции погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате штормов и наводнений на юге Франции.

Об этом сообщает Reuters.

Три человека погибли и один получил ранения в результате наводнений в Муре и Сен-Мартен-де-Кро – двух небольших городках между Монпелье и Марселем, где десятки людей были размещены в аварийных приютах.

"Уровень воды поднялся до беспрецедентных значений", – заявил в среду поздно вечером префект департамента Буш-дю-Рон Жак Витковский.

Ожидалось, что погода на юге стабилизируется, тогда как в ночь на четверг западную Францию должна была накрыть буря.

По прогнозам национальной метеорологической службы Meteo France, шторм "Остин" принесет сильные ветры на северо-запад страны.

В середине августа по меньшей мере две женщины погибли и двое несовершеннолетних получили ранения в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон на севере Испании.

Также недавно в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, еще около 90 человек пришлось спасать.

Источник: «Европейская правда»