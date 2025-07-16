Аллахшукюр Пашазаде встретился с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым - ФОТО

16 июля председатель Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде провел встречу с находящимся с визитом в нашей стране председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил удовлетворение в связи с визитом гостя в Азербайджан. Он напомнил о придававшем особое значение сотрудничеству между тюркоязычными государствами общенациональном лидере Гейдаре Алиеве и отметил, что данная стратегическая линия успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Аллахшукюр Пашазаде сказал, что Туркменистан с момента обретения независимости выбрал путь развития, и что он с удовлетворением следит за успехами государства, добавив, что надеется вновь посетить Туркменистан в ближайшее время и встретиться с Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Коснувшись вопросов сотрудничества в религиозной сфере, шейх-уль-ислам напомнил о своей предыдущей встрече с муфтием Туркменистана. Он подчеркнул, что под руководством глав государств обеих стран азербайджано-туркменские отношения, включая сотрудничество в религиозно-духовной сфере, еще больше расширились.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил удовлетворение от состоявшейся встречи с Президентом Ильхамом Алиевым. Он подчеркнул, что существующие между Азербайджаном и Туркменистаном религиозные и духовные узы способствуют еще большему укреплению дружеских отношений между нашими народами, и выразил уверенность в том, что данная встреча придаст дополнительный импульс дальнейшему расширению связей.

На встрече подчеркивалось, что совместные инициативы обладают стратегическим значением, религиозно-духовное сотрудничество занимает в этих рамках важное место, и было отмечено, что в будущем необходимо продолжить совместные усилия в данном направлении.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана пригласил шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде принять участие в предстоящей церемонии открытия мечети в Туркменистане.

Затем стороны обменялись подарками.

В завершение встречи в честь гостя был дан прием.