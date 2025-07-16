Суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в СИЗО восьмерым уроженцам Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в СИЗО еще двум уроженцам Азербайджана, которых обвиняют якобы в убийстве прошлых лет.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Согласно информации, меру пресечения в виде содержания под стражей Абасову Азизу Азай оглу и Лалаеву Шахину Мамедали оглу продлили до 19 октября 2025 года.

11:55

Екатеринбургский суд продлил меру пресечения шестерым азербайджанцам, обвиняемым в убийствах прошлых лет в Екатеринбурге, до 19 октября.

Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

«Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга были рассмотрены ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Сафарова Камала Гадимали оглы, Сафарова Акифа Мохбалы оглы, Сафарова Аяза Мохбалы оглы, Сафарова Мазахира Мохбалы оглы, Сафарова Бакира Мехди оглы и Гянджиева Ахлимана Сатдар оглы. Рассмотрев материалы, суд удовлетворил ходатайства следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей по 19 октября 2025 года», - говорится в сообщении.

Данную группу обвиняют в ряде убийств, которые были совершены на территории Екатеринбурга в начале 2000-х годов.

Также задержан сын главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, адвокат Мутвалы Шихлински. Он обвиняется в «применении насилия в отношении представителя власти».

Источник: ТАСС