На дороге Баку-Газах произошло ДТП, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

Стали известны имена погибших и пострадавших в результате аварии в Геранбойском районе.

Как передает местное бюро AПA, автомобиль марки «Hyundai» 77 HD 580, которым управляла жительница села Байан Дашкесанского района Насиба Нагиева 1958 г.р., съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель и ее внук Ф.Мамедли 2018 г.р. скончались на месте происшествия.

Дочь Нагиевой Айшен Мамедли 1990 г.р. получила телесные повреждения. Еще двое пострадавших детей - Э.Мамедли 2016 г.р. и А.Мамедли 2021 г.р. были доставлены в больницу Евлахского района.

13:20

В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, на участке автомагистрали Баку–Газах, проходящем по территории района, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

По предварительной информации, погибли 4 человека.