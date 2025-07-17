На дороге Баку-Газах произошло ДТП, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО
Стали известны имена погибших и пострадавших в результате аварии в Геранбойском районе.
Как передает местное бюро AПA, автомобиль марки «Hyundai» 77 HD 580, которым управляла жительница села Байан Дашкесанского района Насиба Нагиева 1958 г.р., съехал с дороги и перевернулся.
В результате аварии водитель и ее внук Ф.Мамедли 2018 г.р. скончались на месте происшествия.
Дочь Нагиевой Айшен Мамедли 1990 г.р. получила телесные повреждения. Еще двое пострадавших детей - Э.Мамедли 2016 г.р. и А.Мамедли 2021 г.р. были доставлены в больницу Евлахского района.
13:20
В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает АПА, на участке автомагистрали Баку–Газах, проходящем по территории района, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.
По предварительной информации, погибли 4 человека.