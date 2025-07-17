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«Он спас не только мою жизнь»: история человека, которому подарили второе дыхание

First News Media14:30 - Сегодня
«Он спас не только мою жизнь»: история человека, которому подарили второе дыхание

«Он спас не только мою, но и жизни других» — с этих слов начинает свою историю Камал Гамбаров, один из тех, кто получил второй шанс на жизнь благодаря посмертному донорству органов.

История Камала Гамбарова опубликована на сайте Минздрава Азербайджана.

Посмертное донорство — это когда человек покинув этот мир, способен подарить жизнь другому. Камал — живое доказательство того, как одно решение может стать судьбоносным.

Проблемы со здоровьем начались внезапно: слабость, усталость, отёки. Симптомы усиливались, и Камал обратился к врачам, прошёл обследования и курсы лечения. Но состояние не улучшалось, уровень креатинина не снижался. Врачи назначили гемодиализ, но и это было лишь временным решением. Единственным шансом на спасение стала пересадка почки.

Камал обратился в Координационный центр по донорству органов и трансплантации при Министерстве здравоохранения и был включён в лист ожидания. И вот, наконец, раздался тот самый звонок — появилась подходящая почка от посмертного донора.

Камала взяли под наблюдение специалисты Таможенного госпиталя. Под руководством хирурга Мирджалала была успешно проведена операция по трансплантации.

Сегодня Камал чувствует себя стабильно. Он полностью изменил образ жизни, строго соблюдает рекомендации врачей: «После операции я отказался от сигарет и вредных привычек. Питаюсь правильно, слежу за здоровьем».

Этот опыт помог ему глубоко осознать истинную суть донорства: «Я каждый день молюсь за душу своего донора.

Он спас не только меня, но и других. Я сам уже решил: если когда-нибудь меня не станет, пусть мои органы помогут тем, кто в них нуждается. Это — самый ценный дар, который можно оставить после себя. И я искренне благодарен Министерству здравоохранения за создание в Координационного центра по донорству органов».

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