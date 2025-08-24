Путин на следующей неделе отправится в Китай

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится с четырехдневным рабочим визитом в Китай.

Об этом 24 августа сообщил Telegram-канал программы «Вести».

«О планах президента на следующую неделю рассказал автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин <...>. Владимир Путин отправится с четырехдневным визитом в КНР», — говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках визита запланированы переговоры делегаций РФ и КНР. Кроме того, российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

Источник: Iz.Ru