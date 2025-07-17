Выпускники 2024-2025 годов получат золотые и серебряные медали - СПИСОК

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ о награждении выпускников общеобразовательных учреждений 2024-2025 учебного года золотыми и серебряными медалями.

Как сообщает 1news.az, согласно приказу, имена одиннадцатиклассников, заслуживших золотые и серебряные медали, внесены в специальный список. Ознакомиться с перечнем можно по ссылке.

Имена этих учащихся должны быть внесены в «Книгу почета» их школ.