Обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей вузов, проведенных 6 июля 2025 года.

Информацию распространил Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики (ГЭЦ).

Абитуриенты, участвовавшие в экзамене, могут ознакомиться с результатами, а также с графическими изображениями карточек и листов ответов. Кроме того, доступны критерии оценки для каждого задания открытого типа, включая предполагаемые правильные ответы, решения и шкалу оценивания.

Вся эта информация доступна по соответствующей ссылке.

Также результаты экзамена можно узнать, отправив код из пропускного листа на номер 7727 с помощью мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar и Naxtel.

Из 41 484 зарегистрированных на участие в экзамене абитуриентов (18 014 — по II группе и 23 470 — по III группе) 1 160 человек (616 по II группе и 544 по III группе) не явились на экзамен. Среди тех, кто участвовал в экзамене, 12 абитуриентов были отстранены за нарушение правил, и их результаты были аннулированы.