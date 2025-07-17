Потерпевшие, заложники и взятые в плен вооруженными силами Армении дали показания в суде - ФОТО

17 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим состав суда, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Потерпевший Аладдин Акберов рассказал, что в 1990 году был взят в заложники врагом. Он рассказал, что два месяца спал на бетонном полу, находясь в заложниках. Отвечая на вопросы государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, он сказал, что во время захвата в заложники ему выбили зубы, разбили голову, нанесли другие увечья. За время пребывания в заложниках его вес снизился с 87 до 45 килограммов.

Потерпевший Идрис Мамедов отметил, что попал в плен во время боевых действий в феврале 1993 года. Он рассказал, что содержался на суверенных территориях Азербайджана, которые затем были оккупированы вооруженными силами Армении, в том числе в подвале одного из домов в Ханкенди и в Шушинской тюрьме. Отвечая на вопросы гособвинителя Тараны Мамедовой, он отметил, что во время содержания в заложниках его пытали, избивали дубинками, кулаками и ногами. В течение трех месяцев плена ему давали немного хлеба и воды.

Потерпевший Маариф Рустамов в своих показаниях заявил, что получил тяжелое ранение во время участия в 44-дневной войне, которая произошла в 2020 году. Он добавил, что инцидент произошел 27 сентября в Муровдаге, в направлении Кяльбаджарского района. В ответ на вопрос начальника отдела управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова он сказал, что в то время, помимо него, еще 2 человека были ранены и 4 - стали шехидами.

Ильхам Аскеров в своих показаниях расссказал, что в июле 1993 года в боях в направлении Агдере были взяты в плен 8 азербайджанских военнослужащих. Он заявил, что взятый вместе с ним в плен азербайджанец по имени Азер погиб в результате пыток и избиений. Спустя пять месяцев он бежал и был освобожден из плена. Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, он отметил, что в плену его избивали и пытали: «У меня до сих пор остались следы от перелома руки и трещины на голове».

Бахтияр Джалилов в своих показаниях заявил, что, проходя службу в Кяльбаджарском районе во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, 2 октября он был ранен вооруженными силами Армении в результате стрельбы из снайперской винтовки.

Сулейман Софуев сказал, что участвовал в Апрельских боях 2016 года в качестве солдата и был ранен. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева, он заявил, что в тот момент вооруженные силы Армении атаковали их, инцидент произошел во время обороны от противника.

Сохраб Аскеров рассказал, что получил ранение в результате провокации вооруженных сил Армении в Кяльбаджаре 12 мая 2023 года. Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, он сообщил, что в ходе инцидента погиб рядовой Мухаммед Гараев, а несколько других военнослужащих получили ранения.

Теймур Хыдыров был ранен в результате взрыва автомобиля, устроенного вооруженными силами Армении во время 44-дневной войны 2020 года 3 ноября. Пострадавший, получивший серьезные проблемы со здоровьем в результате полученных травм, с трудом давал показания в суде.

Имран Имранлы в своих показаниях заявил, что получил пулевое ранение в результате провокации остатков вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований в Кяльбаджаре в ночь с 27 на 28 июля 2021 года.

Пострадавший Ренат Алиев сообщил, что получил пулевое ранение в результате провокации вооруженных сил Армении в Товузском районе 14 сентября 2020 года. В результате он получил серьезные травмы и провел в больнице 35 дней.

Шакир Исмаилзаде в своих показаниях заявил, что был ранен в результате взрыва минометного снаряда, обстрелянного вооруженными силами Армении в Тертерском районе 3 ноября 2020 года во время 44-дневной войны.

Другой участник 44-дневной войны Малид Ганбаров в своих показаниях рассказал, что получил ранение в результате взрыва минометного снаряда, выпущенного вооруженными силами Армении в Дашалты 8 ноября 2020 года.

Вусал Махмудов в своих показаниях отметил, что получил множественные осколочные ранения и ожоги 27 сентября 2020 года, в день начала 44-дневной Отечественной войны.

Этибар Мамедов в своих показаниях заявил, что попал в плен к вооруженным силам Армении на Агдеринском направлении в 1993 году. 7 месяцев он содержался в Шушинской тюрьме. По его словам, он и другие азербайджанские пленные и заложники подверглись пыткам, в результате которых некоторые из них скончались.

Ширин Байрамов рассказал, что 12 января 1994 года он был взят в плен вооруженными силами Армении и доставлен в место, где был дислоцирован бывший 366-й полк в Ханкенди. Он провел в Ханкенди 8 месяцев. Во время плена его регулярно избивали и подвергали унижающим достоинство действиям. «Мне трижды ломали нос и наносили другие телесные повреждения», - сказал Ш. Байрамов. Когда его вывезли на другие суверенные территории Азербайджана, которые тогда находились под оккупацией Армении, он бежал с несколькими азербайджанскими пленными и заложниками.

Брат потерпевшего - другой пострадавший Агагюль Байрамов заявил в своих показаниях, что был взят в плен вместе со своим братом 12 января 1994 года. Он провел в плену больше времени, чем Ш. Байрамов - 2 года и 5 месяцев.

Фирангюль Керимова указала, что она была вынужденной переселенкой из Ходжалы и свидетельницей геноцида. Четверо ее родственников погибли во время геноцида. Это были отец Ф. Керимовой - Керимов Фируз Самран оглу, дедушка - Керимов Самран Солтан оглу, бабушка - Керимова Фирангюль Мамед гызы и дядя - Керимов Солтан Самран оглу.

«20 марта тела моего отца, бабушки и дедушки были найдены в одном месте. Моего отца - лейтенанта Фируза Керимова, убили, применив страшные пытки. У него даже со лба содрали кожу. Одна нога моей бабушки, ниже бедра, полностью отсутствовала», - добавила она.

Садиг Худаяров в своем показании заявил, что во время Ходжалинского геноцида в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года он находился у дедушки.

Они были вынуждены покинуть свои дома, а 27 февраля столкнулись с вражескими силами. В результате обстрела, открытого противником, был убит азербайджанец по имени Мехти, а дядя С. Худаярова получил ранение в ногу. Противник загнал их в большой сарай. С. Худавердиев сообщил, что в результате удара прикладом автомата его мать стала инвалидом II группы. Отец также подвергся пыткам - у него были сломаны ребра.

Фарзани Наджафзаде в своих показаниях сообщил, что получил ранения в августе 2022 года в Гадруте в результате разрыва мины, заложенной врагом.

Замин Гатамли заявил, что 7 декабря 2023 года, во время вспашки земли на тракторе в селе Кюрдлер Физулинского района, освобожденного от оккупации, получил ранения в результате разрыва мины, заложенной вооруженными силами Армении, а трактор полностью сгорел.

Расул Джафаров в своих показаниях сообщил, что 4 января 1993 года был взят в плен армянскими вооруженными силами вместе со своим сослуживцем Афигом Гасымовым. Сначала их удерживали в Агдере, затем в Красном Базаре и Шуше. В плену его и других азербайджанцев подвергали жестоким пыткам. На них выливали кипяток, их тела резали ножами. «На моем теле теперь не осталось ни единого живого места», - сказал пострадавший.

Когда их держали в плену на ферме в Красном Базаре, армянин по имени Артур сломал челюсть азербайджанцу Габилю Байрамову. Он не смог кушать и спустя неделю скончался от полученных травм. По приказу армянских военнослужащих азербайджанские пленные и заложники выкопали могилу и похоронили тело Г. Байрамова неподалеку от фермы. Расул Джафаров был освобожден из плена 24 августа.

Пострадавший Наиль Нагизаде в своих показаниях сообщил, что 2 апреля 2016 года получил ранение в Тертере в результате снайперского огня, открытого вооруженными силами Армении. Отвечая на вопрос обвиняемого Левона Мнацаканяна, он отметил, что инцидент произошел во время отражения атаки вооруженных сил Армении.

Джахид Исмаилов в своих показаниях сообщил, что был ранен 2 октября 2020 года в ходе 44-дневной войны в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного врагом по боевому посту в Гёйгёльском районе.

Пострадавшие Сабухи Ибрагимов и Сахавет Рашидов в своих показаниях сказали, что получили ранения в результате провокаций, совершенных вооруженными силами Армении.

Потерпевший Тарзан Мусаев в своих показаниях сообщил, что во время 44-дневной войны, 10 октября 2020 года, получил закрытую черепно-мозговую травму в результате разрыва минометного снаряда, выпущенного противником.

Пострадавший Бабек Мамедли отметил, что был ранен во время Апрельских боев 2016 года в направлении села Талыш, на посту Шиштепе. Он добавил, что в ходе 44-дневной войны его брат-близнец Джавидан Мамедли стал шехидом, а его тело было возвращено спустя 127 дней.

Пострадавший Ясин Мехралиев сообщил, что, работая сотрудником одной из компаний в селе Сыгнаг освобожденного от оккупации Ходжалинского района, получил ранение, наступив на мину, заложенную противником.

Шамиль Мамедов в своих показаниях рассказал, что 14 июля 2022 года, перевозя пшеницу с участка, принадлежащего компании Azərsun, из села Даг Тумас Джебраильского района, подорвался на двух противотанковых минах, заложенных противником. В результате ему ампутировали левую ногу.

Вагиф Гасанов в своих показаниях сообщил, что до 1988 года проживал в селе Ханабад Ходжалинского района, но из-за угроз со стороны армян был вынужден покинуть родной край вместе с четырьмя малолетними детьми. Он поселился в Агдамском районе. «Два моих дома были разграблены», - заявил потерпевший.

Пострадавшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Судебное заседание продолжится 18 июля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири, обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.