«Xəzər TV» получил предупреждение за высказывания, признанные пропагандой гендерной дискриминации

Аудиовизуальный совет Азербайджана провел в пятницу онлайн-заседание, в ходе которого рассмотрел содержание передачи «Qonaqcanlı», вышедшей 16 июля на телеканале «Xəzər TV».

Поводом для обсуждения стали высказывания одного из гостей эфира на тему взаимоотношений между мужчиной и женщиной. В ответ на вопрос ведущего: «Чей голос должен быть главным в доме - мужчины или женщины?», гость заявил: «Конечно, голос мужчины должен быть главным. Это азербайджанская семья. Там, где управляет женщина, нет ни порядка, ни благодати. Женщины должны сами понимать, что Аллах создал мужчину выше. Создатель так распорядился. Поэтому, конечно, в доме должен быть слышен голос мужчины. Если он действительно мужчина...»

Отдел мониторинга и анализа Аудиовизуального совета квалифицировал данные высказывания как нарушение статьи 14.1.4 Закона Азербайджанской Республики «О медиа», предусматривающей запрет на пропаганду гендерной дискриминации. Юридическая служба Совета также подтвердила наличие нарушения.

После всестороннего обсуждения члены Совета единогласно пришли к выводу, что данный эпизод представляет собой пример пропаганды гендерного неравенства. Отдельно было отмечено, что сам вопрос ведущего носил подготовленный характер и способствовал провокации подобного рода высказываний. Кроме того, отсутствие реакции со стороны ведущего на спорные высказывания гостя расценено как косвенное поощрение подобных мнений.

По итогам заседания Аудиовизуальный совет вынес официальное предупреждение телеканалу «Xəzər TV» и напомнил всем вещателям о необходимости строго соблюдать нормы действующего законодательства при освещении чувствительных тем, касающихся гендерного равенства.