В Азербайджане сохранится жаркая погода

До 23 июля существенных колебаний в температурном режиме не ожидается.

Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Как и в предыдущие дни, в Баку и на Абшеронском полуострове дневная температура воздуха сохранится в пределах +35 - +40°C. В Нахчыванской Автономной Республике, а также в равнинных районах страны воздух прогреется до +36 - +40°C, местами возможны и до +41°C. В горных регионах температура останется более умеренной - около +33°C.