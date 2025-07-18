Свыше 230 украинских детей прошли реабилитационные программы в Азербайджане

В течение прошедшего периода более 230 украинских детей были доставлены в нашу страну и прошли различные реабилитационные программы, организованные Министерством труда и социальной защиты населения (МТСЗН). Цель таких визитов - оказание поддержки стабилизации эмоционального состояния этих детей, а также содействие их интеграции в общество.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ рассказал сотрудник Агентства социальных услуг в подчинении МТСЗН Сервер Абдуллаев.

Он отметил, что на этот раз при организации Агентства в Азербайджан прибыла еще одна группа из 30 человек. Гости уже ознакомились с различными достопримечательностями и историческими местами Баку, Габалы и Шеки.

«Во время таких визитов детям рассказывают об исторических местах и достопримечательностях нашей страны, они также участвуют в различных групповых терапиях, занятиях по медитации и йоге, мастер-классах, знакомятся с нашими национальными обычаями, танцами и кухней», - подчеркнул сотрудник Агентства.