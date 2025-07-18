Лейла Алиева посетила Məlhəm Hospital - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева посетила Məlhəm Hospital.

Посещение началось с осмотра полностью автоматизированного лабораторного отделения, отвечающего современным стандартам. Затем Лейла Алиева ознакомилась с работой отделения Скорой медицинской помощи. Она поинтересовалась качеством и оперативностью предоставляемых здесь услуг, встретилась с врачами.

Во время посещения Лейла Алиева также побывала в Отделении радиологии. Ей была представлена подробная информация о новейшем маммографическом аппарате с томосинтезом, установленном в отделении. Отмечалось, что согласно международным исследованиям, к 2031 году каждая восьмая женщина может оказаться под риском заболевания раком молочной железы. Именно по этой причине Məlhəm Hospital завез в страну передовое медицинское оборудование и уделяет особое внимание раннему выявлению заболеваний.

Затем Лейла Алиева ознакомилась с обследованиями, проводимыми у детей в кабинете ультрасонографии. Особо поинтересовавшись обследованиям детей с синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра, она была проинформирована о проводимой в этой области работе в нашей стране. Было сообщено, что в последние годы благодаря высокотехнологичному оборудованию и профессиональным специалистам в Азербайджане скрининговые обследования проводятся своевременно, в результате чего значительно сократилось число тяжелых и спектральных диагнозов при рождении.