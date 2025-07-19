Азербайджанскую диаспору Подмосковья скорее всего распустят, заявляет ее глава

Азербайджанскую диаспору Подмосковья скорее всего распустят, поскольку никто не хочет там работать в нынешних условиях, заявил глава этой организации Эльшан Ибрагимов, лишенный российского гражданства якобы «за угрозу нацбезопасности» и депортированный из РФ.

«Угроза национальной безопасности. [Диаспору] скорее всего распустят, потому что в нынешней ситуации никто не хочет работать», — сказал он в интервью «Газете.Ru».

Ибрагимова задержали 4 июля за «нарушение правил пребывания в стране» и лишили гражданства.

Позднее его депортировали из России.