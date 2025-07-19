В Гёйчайском районе пропала 23-летняя девушка - ФОТО

В Гёйчайском районе пропала 23-летняя девушка.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, 26 июня местная жительница Фатима Мехдиева (2002 г.р.) вышла из своего дома и направилась в неизвестном направлении.

Согласно данным, в последний раз девушку видели в черном платье и черной обуви.

Приметы пропавшей: рост 165 см, карие глаза.

МВД обращается к гражданам с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении Ф.Мехдиевой в Центр обработки вызовов ведомства 102, а также в Гёйчайский районный отдел полиции по городскому телефону (020)274-04-91 или мобильному номеру 050-502-34-56.