МЧС обратилось к населению по поводу безопасности на пляжах - ВИДЕО
МЧС обратилось к населению с призывом соблюдать правила безопасности на пляжах.
Как передает 1news.az со ссылкой на МЧС, в обращении говорится:
"С наступлением лета и потеплением одним из популярных мест для отдыха населения являются пляжи".
Несоблюдение правил безопасности
Несмотря на проводимую Министерством чрезвычайных ситуаций массовую разъяснительную работу, с сожалением приходится констатировать, что несоблюдение правил безопасности некоторыми гражданами на данных территориях приводит к трагическим последствиям.
Призыв МЧС
Учитывая вышеизложенное, Министерство чрезвычайных ситуаций обращается к населению с настоятельным призывом строго соблюдать правила безопасности на пляжах. Запрещается:
- купаться в местах, не предназначенных для купания;
- выходить за пределы обозначенных границ купальной зоны;
- заходить в море при ветреной погоде;
- ночевать на пляже;
- находиться на пляже в состоянии алкогольного опьянения;
- совершать грубые действия в воде;
- ловить рыбу на пляже;
- прибывать на пляж на лодках и маломерных судах, за исключением спасательной техники.
Помните:
- дети не должны оставаться на пляже без присмотра, необходимо безоговорочно следовать предупреждающим знакам и указаниям спасателей;
- опасны длительное нахождение под палящим солнцем и заход в воду после наступления сумерек.
Не забывайте: пренебрежение правилами - угроза жизни!
В случае опасности звоните по номеру 112!