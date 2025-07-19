В Агдаме выпускается свыше 120 наименований табачных изделий под более чем 20 брендами - ФОТО

Вчера мы стали свидетелями знаменательных событий в рамках исторической поездки главы нашего государства в Карабахский экономический регион.

С запуском предприятия по производству табачных изделий в Агдамском промышленном парке количество предприятий, действующих в промышленных зонах нашей страны, достигло 99.

Об этом в интервью региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в Агдаме заявил пресс-секретарь Агентства развития экономических зон Эльчин Кязымов.

Он сообщил, что запуск нового предприятия придаст импульс развитию ненефтяного сектора в нашей стране, расширит географию экспорта, ускорит диверсификацию экономики, внесет значительный вклад в повышение занятости населения, а самое главное, будет способствовать возрождению Карабаха.

«В проект инвестировано 58 млн манатов. В настоящее время здесь работают 400 человек. В целом, ООО выпускает свыше 120 наименований табачных изделий под более чем 20 брендами. На предприятии, где применяются передовые германские, итальянские и британские технологии, имеются 9 производственных линий. Выпускаемая продукция экспортируется в Объединенные Арабские Эмираты, Грузию, Узбекистан и Ирак.

В настоящее время ООО Tabaterra экспортирует продукцию как местных, так и зарубежных брендов, таких как British American Tobacco и Japan Tobacco International», - отметил он.

Напомним, что 18 июля Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдамском промышленном парке предприятия по производству табачных изделий ООО Tabaterra.