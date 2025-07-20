Температура до +41°C: синоптики рассказали о погоде на 21 июля

21 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сухая и жаркая погода.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в утренние часы будет преобладать северо-западный ветер, который днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит от +23 до +28°C, днём поднимется до +35…+40°C. Атмосферное давление немного повысится - с 753 до 756 мм рт. ст. Влажность воздуха ночью ожидается на уровне 65–75%, днём - 45–55%.

В регионах Азербайджана также сохранится преимущественно сухая погода.

Однако в горных районах днём местами возможны кратковременные дожди и грозы, а также туман. Ветер будет восточного направления, умеренный.

Температура воздуха в равнинных районах ночью составит +22…+27°C, днём - +36…+41°C. В горной местности ночью ожидается +15…+20°C, днём - +28…+33°C.