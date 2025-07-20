На бакинских пляжах принимаются неотложные меры - ФОТО

В связи с резким увеличением числа отдыхающих на пляжах Баку в выходные дни, Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Баку принимает неотложные меры по уборке прибрежных территорий.

Как сообщили в департаменте, количество контейнеров для отходов на пляжах увеличено, а также созданы новые площадки для бытовых отходов.

Отмечается, что уборочные бригады перешли на усиленный режим работы на всех пляжах Баку и работают без перерывов. Кроме того, среди отдыхающих ведётся просветительская работа - граждан информируют о негативном влиянии выброшенного мусора как на здоровье человека, так и на экологию.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Баку ещё раз обращается к жителям с просьбой выбрасывать отходы в специально отведённые для этого места.